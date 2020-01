Motor Bike Expo, Michelin svela le novità per il 2020

Michelin sarà presente al Motor Bike Expo di Verona dal 16 al 19 gennaio, nel Padiglione 4 - stand 20R, con le nove novità del 2020 dedicate al settore scooter e alle nuove gamme dedicate al settore moto stradali e pista.



Per gli appassionati delle moto custom, a partire da venerdì sullo stand, dove saranno esposti i nuovi pneumatici Michelin Commander III Cruiser e Michelin Commander III Custom, si alterneranno diversi artisti del mondo della "street art" che realizzeranno live opere dedicate a questo Universo. Principale produttore di pneumatici per scooter in Europa, Michelin ha raddoppiato le vendite di gomme per le due ruote tra il 2014 ed il 2019 ed ha l'obiettivo di raddoppiare i volumi nei prossimi cinque anni.