Sparco, trionfo al NEC Birmingham grazie ai sedili QRT

Sparco vince il premio 'Product Showcase Awards' all'AutoSport International di Birmingham con i suoi sedili QRT, presenti nel Catalogo 2020. L'azienda italiana ha preso parte, per il secondo anno consecutivo, all'evento ospitato al NEC di Birmingham, dove si è aggiudicata il titolo di miglior prodotto nella categoria 'Manufacturing & Fabrication' grazie ''alla sua innovativa tecnologia di produzione dei sedili racing che unisce le ambizioni del motorsport aumentando sicurezza ed efficienza''.



Tra le novità di quest'anno figura anche il nuovo equipaggiamento tecnico con cui Sparco vestirà i piloti M-Sport Ford per la prossima stagione del WRC, a seguito del rinnovo della partnership con il team di Malcolm Wilson per il prossimo biennio del mondiale rally. ''Sparco è sempre stata all'avanguardia nella ricerca e nella proposta di prodotti innovativi e questo premio ci riempie d'orgoglio - ha commentato Niccolò Bellazzini, brand manager Sparco -. Oltre ad avere ampliato ed evoluto tecnologie già in uso, presentiamo qui una collezione quasi completamente nuova di tute e scarpe. Abbiamo rivisto il teamwear, con linee per la prima volta dedicate anche ai bambini, e le borse, realizzate con l'azienda italiana di valigeria Roncato''. La collaborazione quasi ventennale con il team inglese M-Sport Ford World Rally Team, che coinvolge non solo il Mondiale Rally ma molte altre attività rally della squadra di Malcom Wilson, viene confermata anche per le prossime stagioni 2020 e 2021. Sparco è stata infatti a fianco di M-Sport anche nelle ultime stagioni che hanno visto sia la vittoria del Mondiale piloti con Sébastian Ogier nel 2017 e 2018, e quella del Mondiale Costruttori, nel 2017. In particolare, Sparco ha fornito l'intero equipaggiamento per i piloti e per i meccanici, oltre ai sedili e alle cinture per le Fiesta WRC e continuerà a farlo anche per le prossime due stagioni. Primo appuntamento sarà il Rally di Montecarlo (23-26 gennaio prossimi). Proprio i piloti M-Sport per la prossima stagione WRC 2020 (Esapekka Lappi e Teemu Suninen) saranno presenti allo stand Sparco di Autosport International giovedì 9 gennaio alle h. 2.45 p.m. per salutare i fan e firmare autografi. Con il catalogo 2020 è stata completata anche la gamma di sedili racing con tecnologia QRT (Quick Resin Technology), sviluppata e brevettata dal reparto R&D di Sparco e premiata all'AutoSport International di Birmingham. Si tratta di una tecnica produttiva di derivazione aerospaziale, capace di far risparmiare dal 25 al 30% sul peso di ogni singolo sedile, a seconda del modello.