Bosch al CES 2020, stop all'abbagliamento con Virtual Visor

La prima 'approvazione' di questa nuova invenzione di Bosch è arrivata poche ore fa a Las Vegas, in occasione del Consumer Electronics Show, con la nomina a Best of Innovation al CES 2020. Ma presto il mercato, vista l'importanza del contributo alla sicurezza e la semplicità di applicazione, decreterà il successo del Virtual Visor, soluzione al problema della luce solare abbagliante che causa migliaia di incidenti automobilistici ogni anno, quasi il doppio di quelli provocati dalle condizioni meteo. L'abbagliamento da luce solare provoca infatti una cecità temporanea e l'ente per la sicurezza del traffico autostradale statunitense, la National Highway Traffic Safety Administration, riferisce migliaia di sinistri ogni anno dovuti al sole mentre, fenomeno confermato da un altro studio che a sua volta indica che il rischio di incidente aumenta del 16% in condizioni di forte irradiamento solare. Le caratteristiche dalla tradizionale aletta parasole non consentono di affrontare adeguatamente questo problema di sicurezza. Nel migliore dei casi ripara gli occhi dai raggi del sole, ma nel farlo limita parzialmente la visuale. Bosch offre la soluzione con il rivoluzionario Virtual Visor, un dispositivo LCD trasparente con una telecamera che sostituisce completamente l'aletta parasole. Il nuovo parasole di Bosch, che rimpiazzerà un elemento rimasto invariato da quasi un secolo a questa parte, utilizza algoritmi intelligenti per proteggere intuitivamente dall'abbagliamento da sole senza limitare la visuale frontale verso la strada. ''Per la maggior parte degli automobilisti nel mondo - ha dichiarato Steffen Berns, presidente di Bosch Car Multimedia - l'aletta parasole odierna non basta per proteggere dal sole accecante, specialmente all'alba e al tramonto, quando il sole è più basso e la luce riduce di molto la visuale. A volte le innovazioni più semplici sono le più efficaci. Virtual Visor cambia il modo in cui gli automobilisti vedono la strada''. Virtual Visor, grazie alla videocamera interna, monitora il volto del conducente durante la guida e avvandosi dell'IA relizza in tempo reale la mappa i punti specifici del viso, ovvero gli occhi, il naso e la bocca, individuando le ombre sul volto stesso. L'algoritmo analizza costantemente la visuale del guidatore, oscurando solo la sezione del display attraverso cui la luce colpisce gli occhi dell'automobilista. Il resto del display rimane trasparente, senza limitare le aree del campo visivo del guidatore. ''Già nelle prime fasi di sviluppo abbiamo scoperto che gli utenti regolano l'aletta parasole tradizionale in modo che determini sempre un'ombra sui loro occhi - ha spiegato Jason Zink, esperto di Bosch North America e tra i realizzatori di Virtual Visor - Questo comportamento è stato fondamentale per aiutarci a sviluppare il concept del prodotto e la progettazione del sistema''. L'uso della tecnologia dei cristalli liquidi per bloccare una sorgente di luce specifica riduce il pericoloso abbagliamento da sole, il disagio per il guidatore e il rischio di incidenti aumentando visibilità, comnfort e sicurezza. Il Virtual Visor è stato sviluppato da un team del Nord America nell'ambito delle attività di innovazione interne di Bosch. Un gruppo di tre ingegneri dei sistemi di propulsione, diretti da Zink, ha sviluppato l'idea del Virtual Visor e ha realizzato il prototipo nel tempo libero con l'obiettivo di ricevere i finanziamenti interni per il concept del progetto. ''Come per molte idee in fase iniziale, abbiamo lavorato con capitali e risorse limitate - ha spiegato Zink - e iIl prototipo originale che abbiamo usato per la prima presentazione del concept, è stato realizzato con un vecchio monitor LCD che abbiamo recuperato dagli scarti''.