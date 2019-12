Qooder, sul nuovo modello arrivano sospensioni elettroniche

Debuttano sul nuovo Qooder le neonate sospensioni idro-pneumatiche a controllo elettronico e-HTS. Il nuovo Qooder, infatti, monta di serie l'innovativo sistema di sospensioni Hydraulic Tilting System che consente al veicolo di inclinare simultaneamente tutte le sue ruote, mantenendole comunque aderenti all'asfalto. Grazie alla nuova versione elettronica, il sistema ora è molto più sofisticato e reattivo, dando la possibilità di bloccare il basculamento tramite un semplice pulsante elettronico durante le soste o il parcheggio. Grazie a questa modalità è possibile fermarsi ad un semaforo senza dover necessariamente appoggiare un piede per terra, dando al pilota la possibilità di rimanere perfettamente al riparo dalla pioggia o dal freddo, soprattutto usando i classici paragambe realizzati apposta per il Qooder. Montate sia sul nuovo Qooder che sul nuovo QV3, le sospensioni e-HTS sono brevettate a livello internazionale e offrono una guida istintiva e precisa oltre ad un assetto ottimale, consentendo alle ruote di oscillare simultaneamente, garantendo una guida fluida, precisa e stabile anche nelle peggiori condizioni stradali. L'e-HTS permette, fra l'altro, un contenimento del peso generale del veicolo e un abbassamento del baricentro, con l'evidente vantaggio di renderlo maneggevole, leggero e bilanciato. "Il funzionamento delle sospensioni e-HTS è una perfetta metafora dell'anima del Qooder - spiega Paolo Gagliardo, Ceo dell'omonima azienda svizzera - perché con l'HTS i piloti più esperti possono sfruttare al meglio questa tecnologia per ottenere una guida ancora più divertente, i meno esperti sono rassicurati da una guida stabile e sicura. E' questa la vera anima del Qooder, un veicolo adatto sia ai principianti che agli appassionati della guida, rivolto quindi ad un ampio e diversificato target di utenti. Senza dimenticare che si può guidare con la patente B e quindi senza la specifica patente da moto".