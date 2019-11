Share Tne Road,progetto Ford per condivisione spazi stradali

Ford ha coinvolto il personale addetto alle attività di consegna dell'azienda Hermes, nell'experience immersiva di realtà virtuale WheelSwap, progetto nato per sensibilizzare gli utenti della strada a riflettere su una condivisione virtuosa degli spazi stradali, continuando, così, l'impegno dell'Ovale Blu nella campagna Share The Road.



WheelSwap, consente uno scambio di punti di vista tra automobilisti e ciclisti. I primi ritrovandosi, seppur virtualmente, nei panni di un ciclista possono comprendere quanto siano rischiosi alcuni dei loro comportamenti: sorpassi troppo ravvicinati, mancato uso delle frecce di direzione prima delle svolte o l'apertura delle portiere senza controllare l'eventuale arrivo di biciclette. L'altra versione consente, viceversa, ai ciclisti di provare l'esperienza su strada dal punto di vista degli automobilisti, comprendendo a loro volta la pericolosità di alcuni dei loro comportamenti più frequenti: passaggi con il semaforo rosso, l'imbocco di strade a senso unico nella direzione opposta o mutamenti improvvisi di direzione.



La scelta del coinvolgimento di Hermes nasce dalla riflessione sull'andamento del mercato degli acquisti online che continua a crescere facendo aumentare, sulle strade europee, il numero di utenti dedicati alle attività di consegna, tra cui biciclette e veicoli commerciali, sempre più essenziali per recapitare le merci ai clienti.



Secondo il rapporto Economics of Commercial Van Usage Across Europe del Center for Economics and Business Research, il numero di veicoli commerciali in Italia, Francia, Germania, Paesi Bassi, Spagna, Turchia e Regno Unito è aumentato di oltre il 10% tra il 2013 e il 2018, da 23.250.000 a 25.690.000.



Alla sperimentazione, tenutasi presso uno degli hub a Londra dell'azienda, che consegna più di 390 milioni di pacchi all'anno e impiega migliaia di autisti, hanno partecipato oltre 35 driver.



L'Ovale Blu ha scelto di farsi promotore del cambiamento delle abitudini degli utenti della strada, attraverso la campagna Share The Road, nata come declinazione del programma di corsi di guida responsabile Ford Driving Skills for Life, pensata per contribuire al miglioramento della sicurezza e cercare di dirimere l'eterna rivalità per gli spazi stradali, sfruttando l'arma dell'empatia.