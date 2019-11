Tre pneumatici Pirelli per il nuovo suv Aston Martin DBX

Quasi tre anni di lavoro a stretto contatto con gli ingegneri Aston Martin per creare tre differenti pneumatici in grado di esaltare le prestazioni della nuova DBX. Il nuovo modello del super suv inglese è infatti equipaggiato al 100% con pneumatici Pirelli, grazie a un lavoro sinergico di sviluppo per rispondere alle esigenze di Aston Martin: il P Zero ottimizzato per la massima prestazione possibile e per garantire un ottimo feeling allo sterzo, lo Scorpion Zero AS per offrire mobilità in fuoristrada e Scorpion Winter per assicurare sicurezza e performance anche d'inverno, mantenendo il piacere di guida che si sperimenta d'estate.



Il lavoro congiunto di sviluppo, tipico della strategia Perfect Fit di Pirelli, è iniziato in laboratorio per proseguire su diversi campi di sviluppo outdoor. Le prestazioni sul bagnato dei pneumatici Pirelli per la nuova Aston Martin DBX sono state affinate sul circuito della P lunga a Vizzola Ticino, la mobilità su neve e ghiaccio fra le curve del circuito Pirelli a Fleurheden in Svezia, mentre le capacità sportive del super suv sono nate sul circuito ad alta velocità di Nardò. Ma il battesimo finale ha visto come teatro il Nürburgring Nordschleife, la prova più dura per le auto più performanti.