Abarth 695, con un'app alla scoperta della 70/o anniversario

Proprio nei giorni in cui Carlo Abarth avrebbe festeggiato i suoi 111 anni, la casa dello scorpione ha presentato Abarth AR 695. La sigla sta a rappresentare una nuova app che, attraverso l'utilizzo della realtà aumentata, permette di scoprire virtualmente la nuova edizione limitata della 'piccola ma velenosa' 695 70° Anniversario. L'App è disponibile nei principali mercati dell'area Emea e scaricabile da Apple Store o Google Play direttamente sui propri dispositivi, sia tramite Google Play che attraverso Apple Store. L'applicazione, non è un configuratore, quanto piuttosto un'evoluzione delle attuali brochure cartacee.



Abarth AR 695 permette una consultazione più agevole e un aggiornamento immediato, oltre a regalare una coinvolgente esperienza immersiva a bordo della nuova Abarth 695 70° Anniversario. Dovunque ci si trovi, in sostanza, è possibile osservare un esemplare di 695 70° Anniversario in grandezza naturale, contestualizzata e proporzionata all'ambiente circostante. Gli utenti potranno così muoversi attorno alla vettura, osservandola a 360 gradi, così come sarà possibile aprire le portiere per scoprirne l'abitacolo, movimentare il nuovo Spoiler ad Assetto Variabile, suonare il clacson e simulare un accelerazione per sentire il suono del motore 1.4 da 180 CV che equipaggia la nuova edizione limitata di casa Fca.



Una volta scelta l'inquadratura perfetta, con l'app Abarth Ar 695 si possono scaricare foto personalizzate, per poi condividerle sui social. Infine, per celebrare il compleanno di Carlo Abarth si aggiunge alla collezione una nuova logo animation con la quale prosegue il progetto di comunicazione 'Follow the Scorpion'.