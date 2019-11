Aci premiata dall'Eipa per il sito Web Luceverde

L'Automobil Club d'Italia è stato premiato dall'Eipa per la spiccata digitalizzazione e l'efficacia del portale Luceverde dall'European Institute of Public Administration (Eipa), il più autorevole centro europeo di apprendimento e sviluppo per il settore pubblico. L'Aci che ha partecipato alla premiazione di EPSA 2019 per il Best Practice Certificate, ha visto riconosciuto il valore della sua iniziativa, risultata tra i 4 migliori progetti. Imperniata sull'omonimo sito internet, Luceverde si è così distinta per innovatività, spiccata digitalizzazione, impatto sociale e replicabilità. Tramite il portale è possibile seguire da ogni parte del mondo il canale radio Aci, ascoltare notiziari di infomobilità nazionale e locale, hit del momento, previsioni del tempo e tutte le notizie dall'Italia e dal mondo. Scaricando le app di Luceverde si può essere sempre aggiornati sulle ultime notizie sul traffico e sul trasporto pubblico.



Al Premio, dedicato quest'anno al tema "New solutions to complex challenges", hanno partecipato 158 Organizzazioni pubbliche di 28 Paesi europei: 81 per la stessa categoria cui ha concorso Aci, 54 per il livello Regionale e 23 per il livello Locale. Di tutti i partecipanti solo 31 hanno conseguito l'ambìto riconoscimento europeo di Best Practice, conquistato dalla realtà italiana.