Da scooter a motocross, ad EICMA tutte le gomme Michelin

Michelin continua a investire innovare e rafforzarsi nel campo delle due ruote e all'Eicma in corso a Milano presenta le novità del 2020, nove in tutto, pronte a soddisfare le esigenze di tutti i motociclisti.



A partire da Michelin Power, quattro nuovi pneumatici per chi ha il piacere di guidare come requisito numero uno, per poi passare ai Michelin City Grip 2, per chi usa lo scooter quotidianamente e ha bisogno di sicurezza in ogni condizione; e ancora Michelin Commander III Touring e Michelin Commander III Cruiser, per gli appassionati di motociclette in stile americano che amano macinare chilometri senza preoccupazione e infine due pneumatici fuoristrada, i Michelin StarCross 5 Mini e Michelin Enduro Xtrem. A partire dal 2020, Michelin commercializzerà i Michelin Power 5, Michelin Power GP, Michelin Power Cup e Michelin Power Slick. Un'offerta composta da 4 pneumatici che pone l'accento sulle prestazioni, sulle sensazioni e sul piacere di guida unici che i motociclisti possono gustare sapendo che la traiettoria perfetta sulla strada è una soddisfazione assoluta, che saranno in grado di migliorare il loro tempo sul giro; essi cercheranno il piacere sfrenato, completamente in sintonia con la propria moto.



Per chi utilizza lo scooter, invece, ed è alla ricerca di più sicurezza, Michelin risponde con il City Grip 2 che soddisfa le nuove aspettative degli utenti con un'aderenza maggiore, indipendentemente dalle superfici che l'utente può incontrare nelle aree urbane o sub-urbane. Per raggiungere questo obiettivo, gli ingegneri del Centro di Tecnologia di Michelin hanno progettato una mescola innovativa con l'adozione di materiali specifici, inclusa la silice. Associato a una nuova scultura, con un disegno che integra le nuove lamelle a 'dente di squalo', ha un'aderenza senza precedenti in caso di asfalto bagnato.



I motociclisti appassionati delle moto custom, possono puntare sui Commander III. Infine, nel 2020, in ambito offroad Michelin rafforza la sua offerta con due nuovi pneumatici, il Michelin Enduro Xtrem che è rivolto agli amanti dell'enduro difficile, ed il pneumatico Michelin StarCross 5 Mini, destinato ai più giovani che si affacciano sull'universo del motocross. Nato da tre anni di ricerca e di sviluppo, il nuovo pneumatico posteriore Enduro Xtrem si distingue per la sua aderenza su tutte le superfici, comprese le più difficili. La resistenza all'usura fa parte ugualmente del capitolato, necessaria per terminare le prove nelle migliori condizioni. Il pneumatico Enduro Xtrem equipaggia numerosi team tra cui il team Rockstar Energy Husqvarna Factory ed il suo pilota di punta Graham Jarvis. I giovani piloti di motocross, alla guida di mezzi da 50 a 85 cm3, con le ruote grandi, possono affidarsi invece al Michelin StarCross 5, dedicato alle moto più potenti, in una nuova offerta per i più piccoli: accanto ai nuovi pneumatici StarCross 5 Medium e StarCross 5 Soft, che sono scelti in base alla superficie e al livello di aderenza, c'è il Michelin StarCross 5 Mini, sviluppato per moto di cilindrata più piccola, sul modello del Michelin StarCross 5 Medium.