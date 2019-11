Pirelli celebra i 60 anni del BS3, lo pneumatico con il cappotto

Stessa gomma, battistrada intercambiabile: sessant'anni fa nasceva il pneumatico con il cappotto per l'inverno. Era l'ottobre del 1959, Pirelli al Salone dell'Auto di Torino presentò un pneumatico pronto a rivoluzionare l'inverno. L'idea che vide la luce sessant'anni fa si chiamava BS3, cioè 'Battistrada Separato 3', perché a comporre il pneumatico erano una carcassa e un battistrada non vulcanizzati assieme, di conseguenza quest'ultimo era facilmente intercambiabile; così consentiva di passare da prestazioni estive a invernali, o viceversa, con poco lavoro e senza nemmeno smontare il pneumatico dal cerchio. Una soluzione tecnologica innovativa, rimasta in produzione alcuni anni, che ha saputo introdurre il cambio stagionale dei pneumatici.



Dall'inizio della storia del pneumatico non era mai stato realizzato niente di simile e di così dirompente, rispetto alle tecnologie utilizzate fino a quel momento. Il brevetto del Pirelli BS3 portava la firma dell'ingegnere Carlo Barassi, allora a capo dell'Ufficio Tecnologico della Direzione Tecnica Pneumatici Pirelli, reparto che oggi si chiama R&D. Lì venne sviluppata un'idea che nacque qualche anno prima nella mente creativa dell'ingegner Giuseppe Lugli, all'epoca responsabile del Laboratorio Fisico del Settore Gomma Pirelli. Barassi, appassionato di sci e di montagna, conosceva bene le problematiche della guida invernale. Fino a poco tempo prima, per far fronte alle condizioni di bassa aderenza, gli automobilisti erano soliti legare delle cinture borchiate sopra al battistrada delle gomme di trazione ma le difficoltà erano molte e i vantaggi contenuti. Una pratica che nasceva per i mezzi agricoli che viaggiavano a bassa velocità sul fango dei campi. Il principio di funzionamento del Pirelli BS3 è tanto semplice da spiegare quanto incredibile da immaginare in azione.



Il battistrada era montato su tre anelli del diametro della carcassa del pneumatico, si installavano sul pneumatico e poi venivano tenuti in sede dalla pressione dell'aria. Poi, in occasione del cambio climatico, si smontava il disegno battistrada della stagione uscente e se ne montava uno più adatto a quella che stava per iniziare. E qui la storia del BS3 si incrocia con quella di un altro pneumatico leggendario di Pirelli: il Cinturato, che 'prestò' il disegno estivo al BS3. L'arrivo del BS3 portò un'altra innovazione: tramite un accordo con Autogrill, Pirelli creò delle officine apposite nelle stazioni di servizio dell'Autostrada del Sole, dove i tecnici avevano il compito di sostituire i battistrada di BS3, oltre che offrire ogni altro tipo di assistenza delle auto degli italiani in viaggio. L'innovazione portata da Pirelli con il BS3 si fece largo anche nelle competizioni, in particolare fuori dall'asfalto: il Rally di Monte-Carlo del 1961 si vide l'ottimo comportamento del BS3, con 28 equipaggi in gara e 23 arrivati in fondo. E in queste competizioni nascerà qualche anno dopo il primo vero invernale di Pirelli, l'MS35: i più appassionati della disciplina ricordano ancora le pubblicità televisive di Pirelli con Sandro Munari al volante della Lancia Fulvia su cui vinse diverse gare - fra cui lo stesso Rally di Monte-Carlo nel 1972 - mantenendo il controllo grazie al Pirelli MS35. Il BS3 venne evoluto nel BS, prima di uscire di produzione.



(ANSA).