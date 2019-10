Con aramide nella mescola gomme da Suv a prova di stress

Secondo la finlandese Nokian nelle coperture invernali per Suv l'utilizzo di aramide nella mescola assicura maggior resistenza e quindi più sicurezza. Nei propri modelli il costruttore scandinavo di pneumatici utilizza questo materiale, usato anche per la fabbricazione dei giubbotti anti proiettile, proprio nelle gomme destinate ai Suv e non nei prodotti per berlina.

Più pesanti e normalmente sottoposti a un uso più intenso rispetto alle due o tre volumi tradizionali, gli sport utility spesso trasportano carichi superiori e, quindi, richiedono gomme specifiche. Per i tecnici della multinazionale scandinava queste devono avere "una struttura forte e con fianchi durevoli. In condizioni estreme, gli pneumatici montati su un veicolo di grosse dimensioni devono fornire una risposta alla sterzata perfetta, il che richiede inoltre la corretta pressione di gonfiaggio. Gli pneumatici per Suv di solito utilizzano una mescola di gomma differente e materiali più forti rispetto a quelli per auto tradizionali".

La Nokian, appunto, sottolinea come con l'aramide vengano ottenuti risultati superiori, considerando anche che gli pneumatici per Suv hanno un profilo alto, che espone un'area più ampia potenzialmente sensibile a danni. In più, di solito vengono guidati in maniera più approssimativa delle auto tradizionali. La fibra di aramide - spiegano i tecnici dell'azienda - viene aggiunta alla mescola del fianco dello pneumatico. Riduce i danni causati, per esempio, da cordoli e buche. Il fianco rinforzato con aramide protegge in modo eccezionale lo pneumatico da forature, urti e tagli. Al momento viene utilizzata negli pneumatici Nokian Tyres per Suv, pneumatici RV e pneumatici per veicoli commerciali".