Pneumatici: da Nokian Tyres arriva l'invernale WR Snowproof

I cambiamenti meteorologici improvvisi sono piuttosto comuni in tutta Europa in questa stagione. Alle più frequenti piogge intense, che aumentano la quantità di fango sulle strade, si alterna la possibilità di guidare su strade asciutte. Per superare i capricci dell'inverno europeo, il produttore di pneumatici più a nord del mondo offre una gamma di pneumatici invernali di alta qualità su cui poter contare. Il nuovo arrivato della famiglia Nokian Tyres per la prossima stagione invernale è il Nokian WR Snowproof, che offre un'esperienza di guida sicura e confortevole. Nokian WR Snowproof è un nuovo pneumatico invernale premium realizzato per offrire sicurezza all'avanguardia e adatta a tutte le condizioni invernali. Combina aderenza e un'esperienza di guida equilibrata, studiata per l'Europa centrale.



Nokian WR Snowproof offre un grip invernale sia su neve che su strade fangose, una caratteristica che gli automobilisti si aspettano e di cui spesso hanno effettivamente bisogno.



L'aderenza si basa sul nuovo Alpine Sense Grip concept, mentre la mescola di gomma Alpine Grip assicura che lo pneumatico funzioni bene in un ampio lasso di temperature, da condizioni invernali miti a fredde.



Il nuovo pneumatico è offerto nelle categorie di velocità Q (160 km/h), T (190 km/h), H (210 km/h), V (240 km/h) e W (270 km/h), e la sua completa gamma di dimensioni copre 55 prodotti da 14 a 20 pollici. Il nuovo Nokian WR Snowproof è disponibile dal prossimo autunno.