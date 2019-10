Nasce il Pirelli P Zero tailor made per la BMW M8

Nuova tappa nella collaborazione fra Pirelli e BMW, con lo sviluppo della variante tailor made del pneumatico sportivo P Zero per la nuova BMW M8.



La versione del P Zero dedicata a questa vettura - informa un comunicato - è stata affinata nel corso di alcuni anni di stretta collaborazione tra le funzioni di sviluppo e testing di Pirelli e BMW. Un lavoro di squadra che ha permesso di creare una versione del P Zero apposita e in linea con le caratteristiche di guida della BMW M8, secondo la filosofia Pirelli Perfect Fit.



Il nuovo pneumatico è realizzato in base alle caratteristiche dello chassis per entrambe le varianti di BMW M8, Coupé e Cabriolet. Il nuovo P Zero omologato da BMW e marcato sul fianco ha le dimensioni 275/35 ZR 20 (asse anteriore) e 285/35 ZR 20 (asse posteriore).



Per adattare le caratteristiche di performance del P Zero alle caratteristiche di guida dei veicoli BMW, gli ingegneri Pirelli hanno modificato il disegno battistrada del pneumatico, tra le altre cose, per ottimizzare anche il rumore di rotolamento. A questo si aggiungono un alto livello di aderenza e un'ottima performance sul bagnato. Per raggiungere il miglior equilibrio tra l'asse anteriore e quello posteriore del veicolo, gli ingegneri hanno usato diversi livelli di costruzione per la carcassa fra pneumatico anteriore e posteriore. La gomma anteriore ha una struttura simmetrica, mentre quella posteriore è asimmetrica.



Tutte le versioni della BMW M8 adottano un motore V8 biturbo da 4.4 litri. I modelli Competition, in particolare, raggiungono una potenza di 460 KW/625 CV e tutte le versioni possono raggiungere la velocità autolimitata di 250 km/h.