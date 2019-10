Cina: al via prove su strada per auto a guida autonoma

Licenze per consentire l'accesso alle aree di servizio per le automobili a guida autonoma per il trasporto passeggeri, sono state rilasciate al gigante cinese dell'intelligenza artificiale Baidu dal governo della città di Cangzhou, nella provincia di Hebei, in Cina settentrionale, in occasione del China International Digital Economy Expo 2019.

Si tratta in totale di 30 targhe che consentiranno per la prima volta ai veicoli 'intelligenti' di Baidu di avviare prove su strada nella regione di Pechino-Tianjin-Hebei. A Cangzhou è stato inoltre emanato un regolamento per la realizzazione di queste prove.

Prima della fiera, Baidu e il governo municipale di Cangzhou hanno raggiunto un accordo per lavorare insieme su tecnologie di intelligenza artificiale, autoguida, cloud computing e big data per costruire una 'smart Changzhou'. Il China International Digital Economy Expo, che si tiene dall'11 al 13 ottobre, è sponsorizzato congiuntamente dal Ministero dell'Industria, delle Tecnologie dell'Informazione e dal governo provinciale dell'Hebei. L'evento a tema "L'economia digitale conduce lo sviluppo di alta qualità", prevede, fra l'altro, mostre, un forum sullo sviluppo intelligente della nuova area di Xiong'an e attività di promozione degli investimenti. (ANSA-XINHUA).