Hyundai collabora per guida autonoma con americana Netradyne

Hyundai Cradle, la società del Gruppo coreano che si occupa di impresa e innovazione aperta, ha annunciato un investimento in Netradyne, società Usa di tecnologie 'intelligenti' specializzata in software di gestione delle flotte. Questa nuova partnership punta ad un ulteriore sviluppo delle funzionalità Advanced Driver Assistance Systems (L3 + ADAS) e Autonomous Driving (AD) di livello 3+ nei modelli Hyundai e Kia, previste per essere lanciate nei prossimi anni.



In base a questo accordo, Hyundai e Netradyne collaboreranno per utilizzare i dati sul comportamento stradale e di guida raccolti da Netradyne per supportare le mappature HD e gli aggiornamenti delle mappe che sono necessarie per lo sviluppo delle future funzionalità LAS + ADAS e AD.



Netradyne utilizza compatti dispositivi dashcam (video da cruscotto) - che sostituiscono i sensori montati sul tetto - che operano sui numerosi veicoli di flotte già in circolazione in Usa, per un totale di 350 milioni di miglia percorse da conducenti professionisti. I sistemi raccolgono i dati attraverso l'intelligenza artificiale (AI) monitorando le prestazioni e i comportamenti dei veicoli ed eseguono il crowdsourcing dei metadati relativi al traffico e alla guida.



Attraverso questa collaborazione Hyundai risolverà uno dei problemi connessi alla acquisizione dei dati per lo sviluppo delle funzionalità di guida autonoma, quello dei costi associati all'allestimento di veicoli per la mappatura mobile tradizionale (MMS). I compatti dispositivi Netradyne sono infatti più efficienti in termini di investimento consentendo egualmente aggiornamenti più frequenti e di alta qualità delle mappe HD.



Netradyne ha già catturato e analizzato oltre 1 milione di miglia dei 2,7 milioni di miglia totali di strade asfaltate da cui è composta la rete degli Stati Uniti. Questi dati includono passaggi 'multipli' sulle stesse tratte per fornire approfondimenti su come le condizioni di guida e di strada possono cambiare nel corso dell'anno.



John Suh, vice presidente di Hyundai Cradle ha cmmentato: ''Netradyne ha una tecnologia avanzata basata sulla visione e basata sull'intelligenza artificiale per la gestione della sicurezza dei conducenti e delle flotte. Questi sistemi possono essere sfruttati come una piattaforma di crowdsourcing affidabile e di alta qualità per supportare l'aggiornamento di mappe HD con una frequenza sufficientemente elevata da permettere l'arrivo sulle strade dei veicoli autonomi di livello 3''.