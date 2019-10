Continental, due giorni di test a Misano per bus operator

Continental Italia parteciperà a IBE, una due giorni di incontri e test drive organizzata da Italian Exhibition Group per bus operator privati e operatori del servizio pubblico locale a lunga percorrenza, che si svolgerà a Misano Adriatico, nel circuito 'Marco Simoncelli' domani e mercoledì.



In questa occasione di incontro con gli operatori del settore trasporto persone Continental equipaggerà i nuovi bus Volvo, 9700 e 9900, con gli pneumatici Conti Coach HA3. Affidabilità, efficienza e comfort sono le caratteristiche di questo pneumatico, che garantisce massima sicurezza, minore resistenza al rotolamento e silenziosità di marcia anche nelle condizioni più difficili. Si tratta infatti del primo pneumatico della sua categoria etichettato in classe 'A' per aderenza sul bagnato nell'etichetta europea, il che gli conferisce caratteristiche straordinarie di sicurezza.