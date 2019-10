Mercedes, compie 10 anni tazzina di caffè che monitora sonno

Compie dieci anni l'Attention Assist Alert, il sistema introdotto da Mercedes Benz sulle sue auto che richiama l'attenzione del guidatore in caso di affaticamento. In particolare, questo dispositivo - che in auto è segnalato intuitivamente da una tazza di caffè - può aiutare ad evitare i colpi di sonno, contribuendo così soprattutto nei viaggi lunghi e nelle ore notturne a una maggiore sicurezza di guida. Grazie a segnali ottici e acustici il sistema avvisa quando riconosce i tipici sintomi di stanchezza o disattenzione, esortando a effettuare una sosta. Per l'analisi del comportamento di marcia vengono esaminate le sterzate e viene redatto un profilo individuale del conducente.



Sul display multifunzione della strumentazione viene visualizzato un diagramma a colori a cinque barre che segnala al guidatore il suo stato momentaneo di attenzione. Quando l'attentino assist registra un basso livello di attenzione, la 'tazzina di caffè' consiglia al conducente di fare una pausa e viene emesso un segnale acustico. Il sistema è attivo a una velocità compresa tra i 60 e i 200 km/h; nella strumentazione è possibile impostare la sensibilità desiderata come pure disattivare il sistema. Negli anni, complessivamente oltre 14 milioni di veicoli sono stati equipaggiati con questo tipo di sistema di assistenza.