DS 3 Crossback, motori puliti in attesa del full electric

Motori puliti ed efficienti, emissioni ridotte e massime prestazioni. DS 3 Crossback offre una gamma di motorizzazioni di ultima generazione, benzina e diesel, allineata ai più recenti standard, accompagnati anche dal cambio automatico EAT 8 per enfatizzare il livello di comfort e guida dinamica. Già dal lancio, il progetto DS 3 Crossback, punta al meglio delle tecnologie motoristiche. Una scelta che parla di efficienza, prestazioni, attenzione alle emissioni e divertimento alla guida.

La preferenza sui benzina è soddisfatta dal motore tre cilindri Turbo PureTech 1.2 da 100 e 130 CV. Una scelta consolidata, che punta all'equilibrio di un mix prestazionale associato a consumi ridotti. In particolar modo, il PureTech 130 CV è risultato il Motore dell'Anno, premio internazionale vinto per il quarto anno consecutivo.

Chi cerca più brio, può contare sullo stesso motore nella nuova versione da 155 CV abbinato al cambio automatico EAT8. Una soluzione che aggiunge valore alla catena di trasmissione di DS 3 Crossback, grazie alla fluidità di questo cambio a otto rapporti, in grado di rispondere alle sollecitazioni nella guida più dinamica, nel contempo valorizzando il confort di marcia.

Grandi percorrenze e ricerca di ulteriori economie d'esercizio, vengono invece soddisfatti dal diesel Turbo 1.5 BlueHDi con 100 oppure 130 CV.

I motori benzina sono in linea con le ultime Norme Euro 6.3, mentre i diesel rientrano nelle Norme Euro 6.2, ed in ogni caso per tutti vale il severo standard di omologazione WLTP, con cui DS nel 2018 ha anticipato gli obblighi di legge.

Scelte che consolidano le competenze del Gruppo PSA, come dimostra il rapporto tra la cilindrata 1.2 ed i 155 CV di potenza. Senza contare le basse soglie di consumo che da tempo i diesel BlueHDi dimostrano, insieme all'elevato controllo delle emissioni inquinanti, su cui il PSA ha perfezionato la propria esperienza investendo sulle tecnologie FAP ed SCR.

A seguire, DS 3 Crossback sarà disponibile anche con una catena di trasmissione totalmente elettrica. La versione E-Tense, che sarà svelata a breve, punterà su 136 CV di potenza, per una autonomia di più di 300 km nel ciclo WLTP e 450 km nel ciclo NEDC. Una opzione che sottolinea le prerogative di sviluppo di DS 3 Crossback, declinate per soddisfare le variegate preferenze motoristiche di un pubblico più responsabile e attento all'ambiente.