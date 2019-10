Da Yokohama nuovo pneumatico Geolandar 005 XM-T

Con il Geolandar 005 XM-T la Yokohama amplia la sua offerta di pneumatici studiati per il fuoristrada, con un prodotto che offre performance elevate in condizioni estreme. In premiere nazionale alla prossima 4x4 Fest di Carrara (11-13 ottobre), la nuova copertura va a completare il ventaglio di prodotti della famiglia Geolandar con una gomma indirizzata a soddisfare chi pratica off-road a livello sportivo.

Il modello X-M/T G005 promette prestazioni di alto livello su fango, rocce e ghiaia, grande trazione su terreni accidentati e sfoggia un disegno del battistrada aggressivo, dal forte impatto estetico, con una tassellatura del battistrada continua e ben visibile anche sulla spalla e sul fianco.

Le sue caratteristiche 'estreme' sono sottolineate nel nome dalla presenza della lettera X. Modello robusto e resistente, punta a offrire anche una lunga durata di utilizzo e, nonostante il battistrada dall'impronta aperta e la pronunciata tassellatura, promette livelli di rumorosità su asfalto relativamente contenuti.

In merito alle sue possibilità di impiego stradale, dalla Filiale chiariscono: "è contrassegnato dalla sigla 'POR' - acronimo di Professional Off Road - che identifica prodotti particolarmente adatti all'utilizzo in fuoristrada ma che possono essere adoperati su strada normale. La legge permette di montare pneumatici POR sulla propria vettura e di circolare legalmente su strada senza limitazioni. L'unica operazione da fare, nel caso in cui il codice di velocità riportato sugli pneumatici sia inferiore a quello scritto sul libretto, è quello di apporre un'etichetta sul cruscotto che indichi la velocità massima raggiungibile dagli pneumatici".

L'ultimo arrivato viene prodotto nelle misure da 17 a 20 pollici e si affianca nel listino della famiglia Geolandar all'A/T G015 destinato a Suv e 4x4 stradali di ultima generazione, dotato della scritta M+S del contrassegno invernale snowflake, al G003 Mud Terrain, al G012 All Terrain e al X-CV G057 destinato alla guida cittadina e autostradale.