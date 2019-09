Distrigo, nasce Service Box per catalogo elettronico

Distrigo,il sistema di distribuzione ricambi di Groupe PSA, adotta il Service Box Multi-brand, catalogo elettronico di ricambi multimarca. L'esperienza utente ottimizzata permette al riparatore di risparmiare tempo e aumentare la produttività. Questo catalogo si integra nel portale Service Box che permette di raggruppare in un unico ordine vari prodotti di tutta l'offerta 'One Stop Shop' di Distrigo: ricambi originali, ricambi Eurorepar, ricambi di aziende della componentistica, pneumatici, prodotti per i professionisti, ricambi provenienti dall'economia circolare.



Nel dettaglio, il Service Box Multi-brand fornisce dati tecnici chiari e dettagliati e aiuta i meccanici a selezionare i pezzi migliori per ogni intervento di riparazione. Il sistema consente di scegliere il ricambio giusto grazie alla descrizione dei criteri tecnici adatti a ogni famiglia di pezzi di ricambio; selezionare i pezzi tramite le referenze originali dei costruttori o delle aziende della componentistica; visualizzare le referenze dei ricambi originali e dei ricambi delle aziende della componentistica corrispondente e di identificare meglio i veicoli partendo dai dati di immatricolazione o dal numero di telaio. Il Service Box Multi-brand permette al meccanico,in base al suo livello di abbonamento, di accedere a tutta la documentazione tecnica per effettuare una riparazione a regola d'arte. All'inizio del 2020, Service Box Multi-brand sarà completato da due nuove funzionalità: una versione mobile permetterà al riparatore di ordinare i ricambi e di consultare i metodi tecnici, senza allontanarsi dall'officina, direttamente mentre effettua l'intervento sul veicolo; un accesso diretto possibile dal DMS (Dealer Management System) e dallo strumento di diagnosi, che evita così ai riparatori indipendenti di dovere inserire due volte i dati del loro carrello. Sviluppato con un metodo agile in meno di 18 mesi, Service Box Multi-brand è adottato in 86 paesi ed è disponibile in più di 22 lingue. In Italia è già utilizzato presso i Distrigo Hubs di Roma e Bari. E' in corso un programma di formazione per rendere operativi i 14 hubs italiani entro la fine di ottobre.