DS3 Crossback,quando la tecnologia è al servizio del comfort

Da una parte il design, dall'altra la tecnologia. Due elementi che DS ha voluto fondere in maniera consapevole su DS 3 Crossback, con una continuità finalizzata al piacere di tutti gli occupanti. La prima rivelazione avvicinandosi a DS 3 Crossback, riguarda le maniglie a scomparsa. Una caratteristica che DS aveva già sperimentato sul prototipo da sogno DS X E-Tense.



L'idea è semplice: le maniglie delle portiere risultano incorporate nella carrozzeria, e magicamente appaiono quando servono. L'abbinamento con la funzione Keyless Access & Start, per l'apertura e accensione della vettura senza chiavi, è il tocco magico che entro 1,5 metri dall'auto sblocca le portiere facendo fuoriuscire automaticamente le maniglie. E' sufficiente aprire la porta e sedersi al volante per partire, e l'effetto sarà contrario quando si lascia la vettura: le maniglie rientrano e la vettura si chiude automaticamente.



Il termine Access compare una seconda volta su DS 3 Crossback, grazie alla funzione Smart Access con cui possiamo condividere l'utilizzo della nostra vettura senza consegnare fisicamente le chiavi.



Il sistema sfrutta il protocollo Bluetooth e l'applicazione MyDS, consentendo l'operatività anche in assenza di segnale da rete cellulare. In sostanza, DS 3 Crossback può essere usata da 5 differenti persone, senza dover fornire fisicamente la chiave per consentire l'accesso e l'avviamento, eventualmente per un periodo limitato.



La tecnologia è una delle caratteristiche al centro del progetto DS 3 Crossback, come dimostra DS Drive Assist, funzione di assistenza alla guida che guarda al futuro della guida semi-autonoma. Sulla base delle informazioni acquisite dal radar frontale e dalle telecamere di bordo, la vettura segue le condizioni della circolazione adattando automaticamente la nostra traiettoria all'interno della carreggiata. Nel contempo, il sistema regola la velocità per mantenere adeguata distanza di sicurezza nei confronti delle auto che ci precedono, portando al completo arresto del veicolo, se necessario.



Una funzionalità autonoma, su cui il conducente ha comunque il controllo, grazie alla possibilità di intervenire in qualsiasi momento. La tecnologia DS, rende fruibile questo sofisticato sistema, per velocità fino a 180 km/h.



Il supporto al conducente, su DS 3 Crossback si esprime anche in città, grazie a DS Drive Assist ed alla sua capacità di facilitare ogni manovra di parcheggio.



Il sistema DS Park Pilot permette di identificare il parcheggio adatto alla lunghezza di DS 3 Crossback, mentre procediamo entro una velocità massima di 30 km/h. Funziona per parcheggi a pettine oppure in parallelo, ed appena confermiamo la nostra volontà di parcheggiare in base alla proposta del sistema, la vettura inizierà la manovra. Il conducente dovrà unicamente tenere premuto il pulsante Park, senza utilizzare mani e piedi.



DS 3 Crossback pensa anche al piacere acustico, rinnovando la collaborazione con Focal, azienda francese specializzata nei sistemi Hi-Fi di fascia alta, ben nota agli appassionati su scala internazionale.



Il sistema Electra proposto, è dotato di 12 altoparlanti e di un'amplificazione da 515 W per un'immersione sonora che possiamo definire eccezionale. Gli altoparlanti sono distribuiti in modo strategico nell'abitacolo: ad esempio, i tweeter posteriori sono posizionati nel profilo a pinna di squalo. L'ascolto risulta altamente definito, per godere di un suono corposo che conferisce una firma acustica unica.