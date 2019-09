Lamborghini Siàn FKP 37, vestito su misura made in Alcantara

Alcantara veste gli interni della Lamborghini Siàn FKP 37, la supersportiva ibrida della casa del Toro più potente di sempre, presentata in occasione del Salone dell'Automobile di Francoforte. Sarà realizzata in soli 63 esemplari (già tutti venduti), ciascuno personalizzabile dal Centro Stile Lamborghini in collaborazione con Lamborghini ad personam, per creare pezzi unici e su misura. In questo progetto di customizzazione estrema e personalissima, Alcantara svolge un ruolo importante: grazie alla sua versatilità, il materiale è capace di trasformarsi in differenti cromie, texture e lavorazioni, in base alle richieste dei clienti, per soddisfare le aspettative più elevate.



Alcantara può essere applicata su ogni elemento degli interni della nuova Sian FKP 37: dall'imperiale ai pannelli porta, dai sedili, in abbinamento alla pelle in un gioco di colori e disegni dinamici, alle fascette laterali del tunnel centrale, sul quale sono ricamati il logo del modello e il tricolore. Lo stesso volante può essere scelto in Alcantara per soddisfare le esigenze di resistenza all'usura e grip in condizioni di guida sportiva.