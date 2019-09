Salone di Francoforte 2019, Alcantara 'veste' Bmw M Vision Next

Il centro stile di Bmw ha scelto Alcantara - il materiale per rivestimenti altamente innovativo che offre una combinazione unica di sensorialità, estetica e funzionalità - per l'abitacolo della concept M Vision Next, il prototipo di supercar ibrida presentato all'edizione 2019 del Salone di Francoforte. Alcantara blu rivestire quasi completamente i sedili e i pannelli dell'abitacolo, in perfetto stile racing, della M Vision Next. A sottolineare le linee interne delle sedute sono stati scelti profili rossi, che rimandano ai colori identificativi del logo M che per Bmw è sinonimo di altissime prestazioni sportive. Anche la plancia e i montanti riprendono il medesimo blu per offrire un effetto avvolgente tipico del cockpit delle auto da corsa. Le lavorazioni sartoriali - come l'intreccio in Alcantara e le cinghie applicate dei pannelli interni delle portiere - strizzano invece l'occhio ai riferimenti stilistici classici della Casa di Monaco. Bmw prefigura con il prototipo M Vision Next la sua visione di supercar del futuro prossimo: ibrida ad alte prestazioni (oltre 600 Cv) potrà viaggiare anche in modalità 100% elettrica.



Il design esterno è futuristico con numerosi riferimenti stilistici classici del brand, mentre gli interno sono decisamente innovativi e la scelta di utilizzare Alcantara blu si spiega con le caratteristiche uniche del materiale Made in Italy quali resistenza all'usura, traspirabilità, leggerezza e sostenibilità, accompagnate da un gusto raffinato e lavorazioni tailor-made. Fondata nel 1972, Alcantara rappresenta una delle eccellenze del Made in Italy. Marchio registrato e frutto di una tecnologia unica e proprietaria, Alcantara è un materiale altamente innovativo che, grazie alla sua versatilità, Alcantara viene sceltao dei brand più prestigiosi in numerosi campi di applicazione: moda e accessori, automotive, interior design e home décor, consumer-electronic. Dal 2009 Alcantara è certificata 'Carbon Neutral', avendo definito, ridotto e compensato tutte le emissioni di CO2 legate alla propria attività e dal 2011 questa certificazione è stata estesa fino a comprendere l'intero ciclo di vita del prodotto, includendo quindi le fasi di uso e smaltimento (from cradle to grave).



L'headquarter di Alcantara si trova a Milano, mentre lo stabilimento produttivo e il centro ricerche sono situati a Nera Montoro (Terni), nel cuore dell'Umbria.