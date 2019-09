Toyota, via a produzione motore 2.0 litri benzina in Polonia

Toyota Motor Manufacturing Poland (TMMP) ha avviato a Jelcz-Laskowice la produzione del nuovo motore 2.0 litri a benzina. Questo motore, che fa parte della nuova famiglia di motori TNGA - Toyota New Global Architecture, equipaggerà la Toyota Corolla Hybrid. Questo annuncio arriva subito dopo quello dell'avvio della produzione del cambio e-CVT da parte dell'impianto di TMMP in Polonia (Walbrzych) a partire dal 2021.

La cerimonia di inaugurazione della linea è avvenuta alla presenza del Viceministro dell'Energia, Krzysztof Kubów, del Viceministro degli Investimenti e dello Sviluppo, Grzegorza Puda, e del Presidente di Toyota Motor Europe, Johan van Zyl.

''L'evento di Jelcz-Laskowice segna l'inizio della produzione del motore TNGA 2.0L che abbiamo annunciato tre anni fa. Oltre all'avvio della produzione dell'e-CVT 1.8 nel nostro impianto di Walbrzych alla fine del 2018 e il recente annuncio di un nuovo e-CVT pianificato per il 2021, il traguardo di oggi a Jelcz-Laskowice rappresenta un ulteriore passo importante verso la produzione di componenti dei sistemi di trazione elettrificati in Polonia - ha sottolineato ha detto Johan van Zyl, Presidente di Toyota Motor Europe -. Entrambi gli impianti giocano un ruolo di primo piano come centri di produzione di sistemi di trazione sia convenzionali che ibridi per Toyota in Europa e sono cruciali per la nostra strategia commerciale. Nel corso degli anni, Toyota ha investito in totale una cifra che supera il miliardo di euro, creando 2.700 posti di lavoro in Polonia''.