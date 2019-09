Da Hyundai robot che aiuta operai: si indossa come zaino

Hyundai Motor Group ha sviluppato un nuovo esoscheletro (Vest EXoskeleton - VEX), un robot indossabile studiato appositamente per dare supporto agli operai che spendono diverse ore in lavori fisicamente stressanti.



Nel dettaglio, VEX aumenta la produttività e riduce la fatica di chi lavora in ambito industriale, riproducendo i movimenti naturali delle articolazioni e incrementando la capacità di sollevare pesi e la mobilità. Questo strumento indossabile sfrutta un asse policentrico - combinando perni multipli con il sostegno multi-link ai muscoli - non necessitando quindi di alcuna batteria. Con i suoi 2,5 chili, VEX pesa tra il 22 e il 42% in meno rispetto ai prodotti competitor e si indossa come uno zaino: l'utente posiziona le braccia nelle spalline, stringendo poi i lacci sul petto e sul bacino. Il nuovo VEX è stato sviluppato per lavoratori in catena di montaggio che lavorano principalmente sopra al livello delle proprie teste, come per la bullonatura della parte inferiore dei veicoli, e l'inserimento dei tubi dell'impianto frenante o dello scarico. Lo studio dell'esoscheletro ha incluso un programma pilota in due stabilimenti Hyundai degli Stati Uniti. I test sono stati positivi nell'assistere i lavoratori e incrementare la produttività, tanto che entrambi gli impianti hanno deciso di integrare VEX nelle proprie catene di montaggio. Hyundai Motor Group sta valutando di implementare VEX in altri stabilimenti del gruppo nel mondo, e Hyundai Rotem prevede di avviare la produzione commerciale del prodotto a dicembre.



L'esoscheletro è progettato per costare circa il 30% in meno di quelli già in commercio, che hanno un prezzo di circa 5.000 di dollari.