Mercedes, il monopattino elettrico si ricarica nel camion

Mercedes-Benz Trucks Italia porta sul mercato nostrano una soluzione di trasporto eco-friendly per i propri autisti, offrendo la possibilità, arrivati a destinazione, di muoversi su un monopattino elettrico nelle aree meno servite dal trasporto pubblico. Già da quest'estate, per la prima volta, è possibile acquistare il monopattino Segway firmato 'Mercedes-Benz' presso la rete ufficiale Mercedes-Benz Trucks. Daimler Trucks continua ad essere pioniere del cambiamento tecnologico per la mobilità del futuro che sta interessando l'intero settore: per il 2018 e 2019 ha, infatti, investito oltre 2,5 miliardi di euro in Sviluppo e Ricerca, di cui più di 500 milioni destinati all'elettrificazione, al collegamento in rete ed all'automazione dei propri prodotti e servizi. L'obiettivo è quello di offrire ai clienti in tutto il mondo i migliori veicoli in grado di soddisfare le esigenze per un trasporto sicuro, connesso e sostenibile. Questo impegno a livello global viene declinato e ripreso dai vari paesi in Europa. Da sempre, infatti, il contenimento delle emissioni e dei consumi è una delle priorità che Mercedes-Benz Trucks Italia porta avanti nell'ambito della mobilità urbana e a lungo raggio per le merci e per le persone. Con l'ultima generazione del sei cilindri in linea OM 470, omologato Euro 6d, equipaggiati su Mercedes-Benz Actros, scendono i consumi e migliorano le performance. Il monopattino elettrico modello Ninebot by Segway Kickscooter ES2 può essere ricaricato all'interno del veicolo ed è già acquistabile da quest'estate presso la rete ufficiale Mercedes-Benz Trucks.