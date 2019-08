Da 3M nuova generazione di film per il wrapping

3M introduce i film 3M Wrap Film Serie 2080, una nuova generazione di pellicole per il wrapping.



La tecnica consente di modificare l'aspetto del proprio veicolo - non solo dell'auto - a seconda di gusti ed esigenze personali con colorazioni particolari, scritte o disegni.



La nuova serie di Wrap Film di 3M è disponibile in una vasta varietà di colori, ma l'aspetto che la contraddistingue è la presenza di una speciale pellicola protettiva trasparente brevettata sulla superficie del film che riduce al minimo eventuali velature o macchie. I nuovi 3M Wrap Film Serie 2080, infine, offrono una garanzia fino ad 8 anni per applicazione in verticale.



In constante evoluzione, il mercato del wrapping ha registrato negli ultimi cinque anni una crescita del 25% ogni dodici mesi. In Italia vengono utilizzati 15 milioni di mq di pellicole l'anno, consumo che pone il nostro Paese al terzo posto in Europa nella personalizzazione delle vetture e al primo in quella delle barche.



"Poiché il mercato del wrapping è in continua crescita, aumentare le prestazioni e la facilità d'uso delle soluzioni 3M è stata la nostra priorità - ha affermato Richard Tiritiello, marketer della divisione 3M Commercial Solutions Division - Le nuove pellicole lucide 3M Wrap Film Serie 2080 garantiscono sia estetica che prestazioni di qualità. Saremo entusiasti di vedere l'impatto che avranno sugli installatori e sui loro clienti".