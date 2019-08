Da Pirelli pneumatico sviluppato per la rodaster Pagani

Per la prima volta, Pirelli sviluppa appositamente per una nuova vettura Pagani Automobili il suo pneumatico road legal più performante. La Huayra Roadster BC, al debutto durante la Monterey Car Week, adotta in primo equipaggiamento i P Zero Trofeo R che hanno il compito di trasferire a terra le enormi prestazioni del nuovo motore Pagani V12, un biturbo da 6 litri, 800 CV e ben 1.050 Nm. Una vettura da oltre 300 km/h e capace di generare in curva oltre 1,9 g con picchi di 2,2 g di accelerazione laterale.



Oltre alle caratteristiche tecniche dei pneumatici (265/30 R20 gli anteriori, 355/25 R21 i posteriori), determinate per rispondere alle prestazioni volute da Horacio Pagani per la sua hypercar, nuovo è stato anche il percorso di sviluppo. Per la prima volta, infatti, le due aziende italiane hanno dato il via allo studio sui pneumatici utilizzando il modeling e la simulazione predittiva, un pre-sviluppo virtuale che consente di raggiungere un primo stadio di sviluppo in funzione delle caratteristiche dinamiche che deve avere la vettura senza dover creare prototipi reali di pneumatici. Il processo di sviluppo condiviso fra gli ingegneri Pirelli e Pagani è iniziato stabilendo una nuova misura per l'anteriore - con canale, cerchio e corda maggiori - tale da offrire una maggiore impronta a terra che garantisce anche più resistenza per sostenere l'aumentato carico aerodinamico. Migliora anche la dinamica di guida grazie alla minore deriva data dalla struttura più rigida: la Roadster BC diventa più immediata in inserimento, più lineare in percorrenza e con una tendenza al sottosterzo molto contenuta. Altro vantaggio della nuova misura, il miglioramento ottenuto in frenata: la nuova creazione di Pagani raggiunge una decelerazione longitudinale pari a 2,2 g. Il lavoro compiuto sul P Zero Trofeo R anteriore ha richiesto di intervenire anche sul posteriore per mantenere il bilanciamento fra i due assi: gli ingegneri Pirelli hanno modificato il disegno del battistrada - riproporzionandolo e di conseguenza aumentando la dimensione dei tasselli e il posizionamento dei canali longitudinali - che ora offre maggiore motricità longitudinale, che si traduce in più grip in accelerazione fino al 7% a parità di impronta e di mescola. ''Con Pirelli siamo orgogliosi di festeggiare oltre 10 anni di stima reciproca e di collaborazione all'insegna del continuo perfezionamento - ha detto Horacio Pagani, Founder & Chief Designer di Pagani Automobili -. Tra i traguardi che ci siamo posti per il nuovo P Zero Trofeo R c'era sicuramente quello del feeling sul volante: sentire la sensazione come se le tue mani si appoggiassero sulla strada. La conoscenza e l'abilità dei tecnici Pirelli hanno reso questo pneumatico davvero comunicativo, in grado di avvertirti quando stai arrivando al limite dell'aderenza''. ''Horacio Pagani pone sempre sfide affascinanti - ha aggiunto Marco Tronchetti Provera, Executive Vice President and ceo Pirelli Group -. Ogni volta che collaboriamo ci troviamo davanti a nuovi limiti da superare. Per noi sono stimoli molto utili che ci permettono di fare sperimentazione e sviluppo con un partner straordinario. Pirelli ha nel DNA l'innovazione, la spinta a superarsi e a cercare in ogni prodotto l'eccellenza tecnologica.



Ogni progetto con Pagani porta sempre qualcosa di nuovo''.