Continental produce il 15milionesimo ContiSeal a Lousado

Oggi è stato prodotto il 15 milionesimo pneumatico ContiSeal nell'impianto Continental a Lousado in Portogallo.



Sotto la superficie del battistrada, questi pneumatici hanno una speciale strato interno viscoso che sigilla la maggior parte delle forature causate da chiodi o viti, permettendo al veicolo di continuare la sua strada. Ad oggi sono in produzione 76 misure di pneumatici estivi, invernali e all-seasons che utilizzano questa tecnologia. Il 15 milionesimo esemplare è un ContiSportContact 5 SUV 255/45 R 19, destinato ad una Volkswagen.



I pneumatici con tecnologia ContiSeal consentono al veicolo di continuare il viaggio nel 95% dei casi in cui il battistrada subisce danni. Continental produce pneumatici con proprietà antiforatura per vetture e SUV nelle misure comprese tra i 195 e i 285 millimetri e con un rapporto di aspetto che va da 65 a 35%. Possono essere montati su cerchi da 15 a 22 pollici e sono omologati per velocità fino a 300 km/h. Per montarli, i veicoli devono essere dotati di un sistema di monitoraggio della pressione dei pneumatici che avvisa il guidatore di ogni graduale perdita di pressione.