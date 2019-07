Bosch alla Formula SAE 'a caccia' di giovani talenti

Bosch è presente alla XV edizione di Formula SAE Italy, Formula Electric Italy & Formula Driverless che si svolge, dal 24 al 28 luglio, presso l'Autodromo 'Riccardo Paletti' di Varano de' Malegari. L'evento, organizzato da Anfia, sarà l'occasione per Bosch per individuare giovani talenti appassionati di tecnologia e motori. I referenti delle risorse umane di Bosch Italia, infatti, saranno in autodromo con un corner dedicato, pronti a far conoscere l'azienda agli aspiranti ingegneri e a dispensare consigli utili per muovere i primi passi nel mondo del lavoro.



I team sono suddivisi in quattro categorie: Classe 1C (vetture a combustione interna), Classe 1E (vetture a trazione elettrica), Classe 3 (categoria dedicata unicamente alla valutazione progettuale, senza presentazione di prototipi) e Classe Driverless, categoria introdotta nell'edizione 2018 e dedicata allo sviluppo di un sistema a guida autonoma. Gli studenti dovranno affrontare due tipologie di prove: statiche (Design, Business e Cost) per testare le conoscenze tecniche, e dinamiche (Acceleration, Skid Pad, Autocross, Endurance) durante le quali i ragazzi dovranno competere in pista. I prototipi realizzati dagli studenti saranno valutati da una giuria che vedrà la presenza anche di tre ingegneri Bosch: due per il Design event e uno per il Business event.



L'evento rappresenta per gli studenti non solo un'esperienza formativa, ma anche un'occasione per dimostrare conoscenze acquisite e capacità organizzative e progettuali davanti agli specialisti del settore chiamati a valutare i progetti e a ricercare i migliori ingegneri di domani.