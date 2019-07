Da Novares e Boarding Ring una proposta 'anti mal d'auto'

La francese Novares, che un tempo era conosciuta come Mercaplast, è un chiaro esempio di come la 'rivoluzione' della mobilità passi anche attraverso la rivoluzione del modo di pensare, di progettare e di realizzare la componentistica automotive. Attraverso il concept-dimostratore Nova Car 2, l'azienda ha 'concretizzato' in 25 soluzioni innovative che possono essere già prodotte e che risolvono altrettanti problemi relativi alla transizione verso l'ecomobilità e ad utilizzo più confortevole e sicuro dell'auto. Tra le molte novità proposte in Nova Car 2 - e frutto della collaborazione tra Novares e numerose start-up - spiccano un display 3D curvato e azionabile con feedback tattile, un sistema di apertura automatica delle porte attraverso il riconoscimento gestuale Squeeze e la rivoluzionaria My Travel Therapy, creata da Boarding Ring, la start-up che ha già lavorato con Citron per realizzare gli occhiali contro il mal d'auto. In questo caso non ci sono occhiali da indossare ma un sistema che consente ai passeggeri posteriori di avere una visione 'anti nausea' che rafforza il loro orecchio interno e permette di evitare il mal d'auto. Una soluzione, quella proposta da Novares e Boarding Ring ancora lontana dalla commercializzazione, ma che potrebbe diventare determinante per lo sviluppo della componentistica per i veicoli autonomi.