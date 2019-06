Cadillac Super Cruise 'senza mani' su 320mila km highway Usa

Si estende la rete delle autostrade Usa che sono compatibili con il sistema di guida 'senza mani' Cadillac Super Cruise.

Agli oltre 208mila chilometri di highway ad accesso limitato che sono 'mappati' nel sistema e quindi utilizzabili dalle Cadillac CT6 dotate di Super Cruise, si aggiungeranno nel quarto trimestre del 2018 altri 112mila chilometri di autostrade divise tra Canada e Stati Uniti, per arrivare alla più grande rete utilizzabile con guida autonoma di Livello 3.

Super Cruise si basa sulla combinazione unica tra i dati della mappatura di precisione, il GPS ad alta precisione, il sistema di attenzione alla guida all'avanguardia e la rete di sensori per telecamere e radar. Come si legge nella nota della marca del Gruppo General Motors, alcune delle autostrade a corsie separate in fase di aggiunta includeranno intersezioni a livello (incroci) e dispositivi di controllo del traffico. Nei casi di attraversamenti ferroviari, attraversamenti pedonali, semafori o segnali di stop, Super Cruise avviserà i conducenti per far riprendere tempestivamente il controllo del veicolo.

Per abilitare la funzionalità estesa i possessori di Cadillac CT6 anno modello 2018 e 2019 potranno ottenere un aggiornamento del software e in parte dell'hardware attraverso i concessionari Cadillac. Una volta effettuato il potenziamento del sistema, le nuove mappe mappa verranno inviate via Cloud ai veicoli dei clienti fra l'estate e l'autunno. L'aggiornamento comprenderà anche un miglioramento del Driver Attention System di Super Cruise, realizzato dagli specialisti del Canadian Technical Center.

''Lavoriamo costantemente per rendere Super Cruise il sistema più utile e funzionale per i nostri clienti - ha dichiarato Mario Maiorana, ingegnere capo di Super Cruise - L'espansione della mappatura di autostrade compatibili consentirà di viaggiare più facilmente a mani libere con maggiore sicurezza e comodità''. Le modifiche apportate sono anche il risultato di una indagine basata sul feedback dei clienti, che dal lancio hanno percorso già 4,023 milioni di chilometri utilizzando Super Cruise. Ora (come dimostra un video di Cadillac https://www.youtube.com/watch?v=_rxW68ADldI) sarà più facile attivare il sistema e regolarlo. Oltre che per le CT6 2018 e 2019, entro fine anno sarà disponibile per la CT6 2020 e, dal prossimo anno, per il modello CT5.