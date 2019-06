Mercedes, diesel puliti ed efficienti che non 'temono' NOx

Non tutti i diesel vengono per nuocere. Se da un lato la demonizzazione e le strette legislative stanno arginando le vendite dei modelli a gasolio, dall'altro occorre sottolineare che sono diversi i brand che già da anni hanno investito in questo tipo di tecnologia allo scopo di riuscire a produrre motori puliti ed efficienti, capaci di rispondere senza alcun problema alle normative sempre più restrittive in materia di emissioni. A partire dalla riduzione delle emissioni di NOx, una vera e propria 'mission' fondamentale per riuscire a certificare le vetture secondo la norma Euro 6d-TEMP. Uno standard cui rispondono tutti i nuovi modelli di casa Mercedes e che va anche oltre, con vetture che già oggi soddisfano i parametri ancora più restrittivi imposti dalla normativa Euro 6d, che verrà introdotta a partire dal 1° gennaio del 2020.



Nel numero attuale di 'auto motor und sport', la rivista specializzata riporta che, dopo le misurazioni dei gas di scarico effettuate su 12 vetture di prova di differenti marchi, la C 300 d Station Wagon (consumo di carburante nel ciclo combinato 5,6-5,0l/100 km, emissioni di CO2nel ciclo combinato 147-133 g/km) è risultata ''pressoché esente da emissioni di NOx''. Nel testo, i risultati della misurazione vengono ulteriormente precisati: ''Facendo segnare appena 13 milligrammi di NOx, la vettura guadagna il vertice del nostro elenco delle auto più pulite.



Fino a poco tempo fa era impensabile che una vettura diesel potesse mai raggiungere tali valori. Occorre tuttavia che il nuovo motore diesel da due litri OM654 è stato costantemente ottimizzato al fine di ridurre le emissioni. Il problema degli NOx di molte città dovrebbe quindi risolversi non appena saranno immatricolate auto nuove in quantità sufficiente''.



Nel febbraio del 2019 l'ADAC ha offerto il resoconto di ampie misurazioni eseguite in proprio: ''Nel reale esercizio di marcia, le emissioni di NOx delle autovetture attuali sono molto al di sotto dei valori limite sul banco di prova''.



Particolarmente positivo è risultato - secondo i test - il valore della Mercedes C220d il cui NOx si è attestato in un campo appena misurabile compreso tra 0 e 1 mg/km''.



Queste singole misurazioni dimostrano che, con la nuova generazione di motori, la sfida degli NOx può essere vinta anche dalle vetture diesel. Per quanto riguarda le emissioni di azoto delle vetture diesel di differenti costruttori, l'ADAC ha attualmente rilevato: ''I motori diesel Euro 6d-TEMP emettono in media meno NOx rispetto ai diesel Euro 6b in misura pari al 76% e all'85% rispetto ai diesel Euro 5. Le misurazioni a campione su strada hanno mostrato che, considerando buoni motori diesel Euro 6d-TEMP, la riduzione delle sostanze nocive rispetto a motori diesel Euro 5 di media qualità raggiunge perfino il 95 - 99%''.



Ammettendo tolleranze di misurazione più basse, la norma Euro 6d si presenta ancora più impegnativa. Entrerà in vigore solo a partire da gennaio 2020 per i nuovi modelli ed un anno dopo per le altre vetture. Sul fronte delle motorizzazioni, nel 2016 Mercedes-Benz ha avviato un'offensiva che includeva motori diesel a quattro cilindri di nuova concezione (OM 654 ed OM 654q) ed un sei cilindri diesel (OM 656). Su questa base già oggi tutta una serie di modelli diesel Mercedes-Benz soddisfa la norma Euro 6d - dalla Classe A alla GLE.