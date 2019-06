Alcantara firma interni Alfa Romeo Giulietta Carbon Edition

Le sedute nere in morbida e pregiata Alcantara, con cuciture gialle che richiamano il colore utilizzato per la cornice della griglia del radiatore e per le pinze freni, sono un elemento di fascino aggiuntivo delle Alfa Romeo Giulietta Carbon Edition. L'elegante rivestimento sportivo, il cui nome è registrato ed è anche indicativo dell'omonima azienda lombarda che lo ha ideato, è uno dei fattori caratterizzanti dell'ultima serie speciale della compatta del Biscione.



L'Alcantara è stata impiegata in abbinamento al tessuto per rendere più appagante al tatto la parte centrale degli schienali e delle sedute della Giulietta, con un contrasto di colore per le impunture che è stato ripreso in numerosi altri dettagli dell'abitacolo, dalla cuffia del cambio a quella del freno a mano, ai tappetini.



La scelta per questo materiale tecnico 'made in Italy', prodotto nello stabilimento di Nera Montoro, vicino a Terni (dove si trova anche il centro ricerche), è legata sia alla piacevolezza che riserva al tatto sia, soprattutto, alle sue caratteristiche intrinseche.



Come spiegano dalla sede di Milano della realtà fondata nel 1972, ''La parte più sollecitata del sedile durante la guida è quella centrale della seduta che deve garantire traspirabilità a condizioni di esercizio 'sportive', mentre i fianchetti devono contenere il pilota durante le curve, quando l'accelerazione laterale tende a spostare il peso del pilota sbilanciando la sua posizione ideale di guida'', condizioni che l'Alcantara è in grado di soddisfare appieno. ''Un altro suo atout - sottolineano - è la leggerezza, che, quando si parla di ridurre il peso per migliorare le performance in velocità, è molto importante. Proprio per questo motivo Alcantara veste Alfa Romeo sulle versioni Quadrifoglio, le più iconiche della casa del Biscione''. Da ricordare che in tutto sono tre le proposte Carbon Edition della gamma 2019 della Giulietta. Nata come 'upgrade' delle versioni Sport e Veloce, questa serie speciale è prevista con il motore 1.4 Turbo Benzina da 120 Cv e con i turbodiesel 1.6 Multijet da 120 Cv e 2.0 Mjet TCT da 170. Quelle derivate dall'allestimento Sport hanno prezzi di 28.300 euro per la benzina e di 29.800 euro per la Diesel 120 Cv. Per la Veloce la Carbon Edition c'è solo a gasolio da 170 Cv, in listino a 33.950 euro. Per tutte il vantaggio cliente per il prezzo in relazione alla dotazione è del 45% rispetto alle varianti da cui derivano.