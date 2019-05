Si chiama Survival, robot che lavora nell'impianto Ford

Un robot tra le linee produttive. Ford sta utilizzando un robot a guida autonoma nel suo stabilimento di Valencia in Spagna. Soprannominato Survival per la sua capacità di adattarsi all'ambiente circostante, il robot riesce a trasportare i componenti di ricambio all'interno dello stabilimento Ford di Valencia, in Spagna, riuscendo a evitare oggetti, cambiare percorso in caso di eventuali ostacoli e fermarsi quando è necessario. Sviluppato interamente dagli ingegneri Ford, è il primo del suo genere sviluppato per essere utilizzato presso gli stabilimenti europei dell'azienda. ''L'abbiamo programmato per conoscere l'intero impianto, quindi, insieme ai sensori, non ha bisogno di interventi esterni per muoversi - ha detto Eduardo García Magraner, Manufacturing Manager, presso lo stabilimento di Valencia, in Spagna, dove è in corso la sperimentazione del robot - Quando abbiamo iniziato gli operatori pensavano di trovarsi in una specie di film di fantascienza, si fermavano e ne seguivano il passaggio. Ora vanno avanti con il loro lavoro sapendo che il robot è abbastanza intelligente per aggirarli''. La fornitura di parti di ricambio e materiali per la saldatura presso le diverse stazioni all'interno dell'impianto è un elemento imprescindibile per la produzione di Kuga, Mondeo e S-Max. Per i dipendenti questa attività richiede tempo ed è relativamente banale. Il robot non li sostituisce ma può far risparmiare loro fino a 40 ore di lavoro effettive ogni giorno, consentendo agli operatori di utilizzare il proprio tempo in attività più complesse. È dotato di 17 cassetti per contenere materiali di diversi pesi e dimensioni. Per evitare errori, l'apertura e la chiusura di questi cassetti è automatizzata, il che significa che gli operatori di ciascuna area hanno solo accesso ai materiali a loro assegnati. ''È in prova da quasi un anno e ha portato a termine ogni consegna senza errori, fino a oggi. È diventato un membro del team molto prezioso - ha detto ancora Magraner - Speriamo di poterlo utilizzare a tempo pieno e di espanderci anche in altri stabilimenti''. Survival è uno dei numerosi robot impiegati nelle strutture europee di Ford, tra cui i Robutt e i co-bots a Colonia, in Germania. Il robot a guida autonoma utilizza la tecnologia LiDAR (Light Detection and Ranging) per visualizzare l'ambiente circostante, una tecnologia utilizzata anche nei prototipi di veicoli autonomi Ford.