Inaugurato nel centro di Milano il primo Telepass Store

Con la trasformazione del Punto Blu meneghino di via Larga nel primo Telepass Store italiano, la società che opera nel settore della gestione, commercializzazione e riscossione dei sistemi di pagamento automatico del pedaggio autostradale evolve le proprie prospettive di business. In questa realtà, la clientela potrà usufruire di postazioni 'self service' per svolgere in maniera autonoma le operazioni e sottoscrivere i servizi fino a oggi attivabili unicamente 'online', con la possibilità di richiedere assistenza al personale qualificato di servizio.



L'inaugurazione del negozio, interamente dedicato a Telepass e Telepass Pay, sarà seguita nei prossimi mesi da aperture analoghe in altre importanti località del Paese. La scelta di cominciare questo nuovo percorso dal capoluogo lombardo è legata all'effervescenza tecnologica che sta vivendo la metropoli: "in Italia - sottolineano da Telepass Spa -, rappresenta maggiormente le caratteristiche della smart city. In città si può pagare l'accesso all'area C e una volta lasciata l'auto in sosta, si può scegliere di prenotare un lavaggio, pagare le corse in taxi o noleggiare un monopattino elettrico per muoversi nel centro in maniera ecosostenibile e innovativa'.



Aperto dal lunedì al sabato, il punto vendita offrirà informazioni su tutti i servizi proposti da Telepass, da quelli più tradizionali legati al pagamento del pedaggio autostradale in Italia e in Europa a quelli più innovativi che permettono, appunto, di saldare il conto del taxi. Sarà inoltre possibile, già dai prossimi giorni, ritirare in anteprima il nuovo apparecchio telematico, presentato poche settimane fa alla Design Week di Milano, "leggero e tre volte più piccolo del modello tradizionale".