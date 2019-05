Arriva la Mobil Boxx e l'olio motore va in scatola

Più economica da distribuire alla rete, più facile da stivare in magazzino e sugli scaffali, più sicura da adoperare rispetto alle tradizionali lattine o alle botticelle in plastica, la Mobil Boxx proposta da ExxonMobil porta una piccola rivoluzione nei centri di autoriparazione. La nuova soluzione di 'packaging' in scatola per oli motore Mobil 1 e Mobil Super sbarca in Italia dopo gli esperimenti positivi in Germania e Gran Bretagna.



''Il lubrificante - spiegano dalla multinazionale petrolifera statunitense - è conservato all'interno di un resistente contenitore di plastica, contenuto in una scatola di cartone. Il rubinetto di cui è dotata, consente una più efficace erogazione dell'olio, riducendo il rischio di fuoriuscite indesiderate e migliorando la sicurezza nei luoghi di lavoro''. L'imballo è molto più facile da sistemare in officina rispetto ai tradizionali contenitori. La confezione sigillata riduce le potenziali contaminazioni e il rubinetto specifico diminuisce il rischio di sversamenti involontari. Dotata di una capienza di 20 litri, una volta svuotata la Boxx è semplice da riciclare: si infila il contenitore in una busta specifica. Il cartone ondulato e il sacchetto possono poi essere appiattiti così da occupare poco spazio. Questa una soluzione ''dimostra il nostro costante impegno per sostenere l'innovazione e la sostenibilità del business - chiarisce Alessandro Rota, passenger vehicles lubrificant Installed East Europe manager di ExxonMobil -. Va incontro alle esigenze del network di Authorized Mobil Distributors ed è basata su un'attenta valutazione delle necessità dei clienti''.