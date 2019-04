FCA apre negli USA pre-ordini del V8 Hemi da 1000 Cv

FCA ha aperto i pre-ordini negli Stati Uniti del motore Hemi "Hellephant" 426 Supercharged Crate da 1000 Cv realizzato dalla Mopar. Il via alle vendite del poderoso V8 sovralimentato di 7,0 litri è stato dato in occasione dell'Hemi day, il giorno di festa che ogni anno si celebra negli USA il 26 aprile e che ricorda il debutto della prima unità di questa serie, avvenuto oltre mezzo secolo fa.

Dotato di blocco in alluminio, accreditato di una coppia impressionante di 1288 Nm (950 lb-ft), evoluzione del precedente 6.2, questo propulsore è destinato principalmente alla platea dei preparatori e dei piccoli costruttori di veicoli speciali che trasformano auto storiche, un mercato particolarmente fiorente in Nord America. La commercializzazione del nuovo otto cilindri arriva a circa sei mesi dalla presentazione: era stato, infatti, svelato al grande pubblico lo scorso novembre, al Sema Show di Las Vegas, montato su un prototipo che reinterpretava in maniera moderna l'iconica Dodge Charger del 1968.

All'annuncio dell'apertura dei pre ordini, Steve Beahm, responsabile Parts & Service Mopar e Passenger Car Brands, FCA - North America, ha chiarito: "La reazione che abbiamo riscontrato quando abbiamo svelato il motore Hellephant al Sema è stata semplicemente incredibile. Il fermento è durato anche dopo la rassegna, con oltre 1.000 persone che hanno mostrato interesse per il suo acquisto".

L'Hellephant 426 Supercharged Crate HEMI può essere prenotato sul sito www.cratehemi.com e viene proposto a 29.995 dollari, al cambio circa 26.890 euro. Cifra che sale di 2.265 dollari (2.030 euro) se viene richiesto il kit di installazione 'plug-and-play', progettato per facilitarne il montaggio sulle auto e sui fuoristrada prodotti sino al 1976. Nel catalogo Mopar vengono proposti anche numerosi accessori che permettono ai tuner di ottimizzarne l'impiego sui loro veicoli.