Apple al lavoro su sensori auto autonome

Apple è ancora in pista nella corsa delle auto a guida autonoma. La compagnia di Cupertino avrebbe avuto incontri con quattro aziende fornitrici di sensori per auto autonome e starebbe contemporaneamente lavorando per riuscire a realizzarli in proprio. Lo ha riferito il sito della Reuters, citando tre persone a conoscenza dei fatti.



Gli incontri sono stati incentrati sui sensori di nuova generazione di tipo lidar, una tecnologia di telerilevamento che misura le distanze usando impulsi laser. Apple sarebbe in cerca di sensori più piccoli, economici e più facili da produrre rispetto agli attuali.

I sistemi lidar ora esistenti, compresi quelli dell'azienda Velodyne che sono montati sulla flotta di auto di test targata Apple, costano fino a 100mila dollari e sono poco adatti all'uso nella produzione di massa di veicoli. Per questo la società californiana sarebbe in cerca di un "design rivoluzionario".



Secondo le fonti la Mela, oltre a cercare all'esterno, starebbe anche portando avanti lo sviluppo interno dei sensori.