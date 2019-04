Michelin, più grip e silenziosità con il Pilot Sport 4 SUV

Quando le richieste del mercato incontrano l'evoluzione tecnologica di un marchio. Accade che un brand come Michelin decide di sviluppare uno pneumatico pensato appositamente per i suv, la carrozzeria più richiesta dai clienti (quelli italiani in particolare) e sicuramente l'unica che lo scorso mese ha chiuso con un segno positivo, continuando a crescere anche a dispetto delle berline (che nonostante il rallentamento continuano ad essere regine indiscusse del nostro mercato). ''La cosa importante - ha precisato Valerio Sonvilla, product manager presso Michelin - per questo tipo di vetture è tener bene presente che si tratta di veicoli con un centro di gravità posizionato molto più in alto rispetto alle vetture sportive e masse molto più importanti e rappresentano pertanto una nuova sfida per i progettisti che devono concepire pneumatici in grado di rispondere a forze centrifughe e laterali maggiori''.



Il nuovo Michelin Pilot Sport 4 SUV è in grado di equipaggiare tutte le gamme di suv e 4x4 compatti, medi, premium e sportivi. Il pneumatico Michelin Pilot Sport 4 SUV fornisce comfort e piacere di guida e offre sicurezza su strada asciutta e bagnata, con una durata superiore a quella dei suoi concorrenti. Michelin è riuscita ad unire tutte queste performance applicando le tecnologie derivanti dal mondo della competizione e gli insegnamenti provenienti dagli ultimi pneumatici della Formula E.



Il pneumatico Michelin Pilot Sport 4 SUV è stato sviluppato in collaborazione con i più esigenti costruttori e si inserisce nella famiglia Michelin Pilot Sport, pneumatici performanti, sicuri e polivalenti.



Tra le caratteristiche di questo pneumatico specifico sicuramente il maggior grip, più comfort e silenziosità (così come abbiamo avuto modo di testare durante la prova della Volvo XC60 equipaggiata con queste particolari gomme) e maggiore robustezza. Tutto grazie all'impiego di un battistrada asimmetrico e ad un nuovo design dei tasselli che abbinati a una nuova mescola e alla tela ibrida riescono davvero a fare la differenza, su qualsiasi tipo di terreno, per questi veri e propri giganti della strada che continuano ad essere i 'prescelti' dai clienti per la spaziosità, il comfort di bordo e la guida rialzata che migliora la visibilità su strada.