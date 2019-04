Flotte, servizi hi-tech per gestire al meglio parco auto

Flotte aziendali sempre più connesse.



Da LoJack Connect arrivano soluzioni di mobilità che consentono ai fleet manager di monitorare in tempo reale rifornimenti e consumi di carburante, manutenzione e tagliandi e di ricevere notifiche quando il veicolo entra in punti di interesse. Le novità, annunciate in occasione del Fleet Motor Day (l'evento annuale dedicato ai fleet e mobility manager tenutosi presso l'autodromo di Vallelunga), riguardano in particolare tre nuove funzioni che integrano la piattaforma LoJack Connect: rifornimenti e consumi, con cui è possibile verificare da remoto i consumi e i rifornimenti di tutte le vetture del parco; gestione e manutenzione, grazie al quale il fleet manager potrà tenere sempre sotto controllo le scadenze relative alla manutenzione ordinaria dei veicoli; geofence, grazie a questa funzione il gestore della flotta potrà ricevere alert quando il veicolo entrerà in zone ritenute a rischio.



Le nuove funzionalità arricchiscono una piattaforma già articolata, al servizio delle esigenze dei fleet manager che offre dal servizio di localizzazione, che consente di verificare in qualsiasi momento la posizione sul territorio dei veicoli in parco, al monitoraggio dei chilometri percorsi, all'archivio di tutti i percorsi compiuti dal veicolo, particolarmente utile per semplificare la gestione dei contenziosi (in caso di multe) grazie ai dati messi a disposizione. Sul fronte dell'assistenza al driver e delle nuove forme di mobilità, la piattaforma LoJack Connect punta, inoltre, su Driving Behavour, il sistema che analizza gli stili di guida dei singoli driver sulla base di alcuni parametri (velocità, partenze e frenate brusche, ad esempio); il Corporate Car Sharing, una soluzione per mettere a disposizione di fleet manager e dipendenti una flotta di vetture condivise, riducendo le spese legate all'utilizzo di auto in noleggio a breve termine e di quelle legate all'uso dei taxi anche del 30%; CrashBoxx, l'innovativo tool che segnala il crash in tempo reale, offrendo la ricostruzione della dinamica e la stima economica del danno subito dal veicolo. Abbinato a quest'ultimo, il servizio 'Angel 365' garantisce assistenza immediata al driver in caso di incidente, con invio del soccorso meccanico e sanitario e un dottore disponibile 24 ore su 24 per un consulto telefonico.