Continental, arrivano i pneumatici per bus elettrici

Continental lancia i primi pneumatici per autobus elettrici. Si tratta di pneumatici progettati per essere usati in ambito urbano che vantano un indice di carico maggiore (fino a otto tonnellate per asse) e un consumo ridotto del battistrada ridotto grazie all'ottimizzazione del composto di gomma utilizzato e alla carcassa robusta. Il costruttore ha creato i nuovi Conti Urban HA3 315/60 R22.5 154/148J (156/150F), pneumatici che possono essere montati su tutti gli assi e caratterizzati da un grip maggiore e da una capacità di carico che arriva ad otto tonnellate per asse, e cioè 0,5 tonnellate in più dei pneumatici standard. Il pneumatico Conti Urban HA3 ha un indice di carico aumentato, grazie alla carcassa robusta caratterizzata da un'alta densità di cavi e da un grande spessore. Ha anche un solido battistrada, con un'alta proporzione di gomma naturale, che accresce la resistenza a tagli, crepe e abrasioni e porta a un aumento della vita di servizio e a un pieno utilizzo del chilometraggio potenziale. Lo speciale layout assicura durata e consumo parificato del battistrada mentre il grande spessore della gomma assicura eccellente stabilità e maneggevolezza, per una grande sicurezza nel traffico urbano. Le lamelle ad incastro ad alta densità offrono un ottimo grip ed una tenuta di strada di alto livello, anche in condizioni di strade bagnate, per l'intera vita utile del pneumatico. Anche le lamelle sono distribuite in modo da ridurre la rumorosità. ''Il nuovo pneumatico Conti Urban HA3 ottimizzato per l'uso su autobus urbani elettrici - sottolinea Lutz Stäbner, head of Product Management diContinentaltruck and bus tires Emea - porta ai consumatori i risultati della nostra recente esperienza di collaborazione con i costruttori di veicoli commerciali e le compagnie di trasporto locale. Grazie alle sue performance perfettamente bilanciate, Conti Urban HA3 garantisce un'esperienza di viaggio sicura e confortevole ed allo stesso tempo efficiente nella riduzione dei costi per le aziende di trasporto. Si tratta quindi di una soluzione ideale per favorire la mobilità elettrica anche nel contesto del traffico urbano caratterizzato da frequenti fermate e ripartenze''.