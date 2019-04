Sparco, due nuovi kit di simulatori guida professionali

Sparco lancia sul mercato 'Sparco Sim Rig I' e 'Sparco Sim Rig II', due nuovi kit di simulatori di guida professionali e plug 'n play. Nati su base Evolve, i due kit sono pensati per venire incontro alle richieste dei sim racer più esigenti ma anche a quelle dei piloti professionisti.



Nel dettaglio, Sparco Sim Rig I è la proposta di primo livello composta da un insieme di prodotti dal Dna interamente Sparco: cockpit Evolve, sedile Racing Pro 2000 II, pedaliera e volante replica fedele dell'originale prodotto Racing P310.



Sparco Sim Rig II è invece il kit racing professionale di massimo livello. All'altro aggiunge monitor Samsung Curve 4k da 49'' con supporto monitor Sparco, tastiera e pc dedicato con licenza Assetto Corsa Ultimate Edition.



Entrambi i kit mettono a disposizione equipaggiamento tecnico di derivazione racing. Il Sim Rig I vanta una estrema cura del dettaglio mentre il II è pensato per chi è alla ricerca del massimo, in fatto di simulazione. Possiede inoltre tutte le caratteristiche per un'esperienza immersa davvero unica.