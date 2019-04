PSA prosegue test guida autonoma livello 3 in Francia

Groupe PSA prosegue i suoi test con le vetture in condizioni di guida autonoma. Dall'inizio di aprile, i veicoli del Gruppo equipaggiati con funzioni di guida autonoma di livello 3 (ovvero con il conducente che non è più obbligato a monitorare costantemente le condizioni di guida, ma deve essere in grado di riprendere il controllo del veicolo), circolano su strade aperte in Francia nell'ambito del progetto europeo L3Pilot. Per tutta la durata del progetto, da 6 a 8 veicoli del Gruppo saranno sottoposti a test di guida intensiva per validare le funzioni della guida autonoma su strade a carreggiate indipendenti.



Il progetto L3Pilot si prefigge l'obiettivo di collaudare e validare la vettura a guida autonoma come mezzo di trasporto efficace e sicuro. Tutti i test saranno effettuati su strade aperte in diversi paesi europei. Permetteranno di valutare gli aspetti tecnici, i comportamenti di guida, l'accettazione degli utenti, l'impatto sul traffico e la sicurezza in diverse condizioni di guida (urbana, su strade extraurbane ed autostrade).



Lanciato nel 2017 con una durata di quattro anni, dispone di una dotazione finanziaria globale di 68 milioni di euro, di cui la metà è finanziata dalla Commissione europea.