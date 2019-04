Da Volkswagen servizio mobile online per i commerciali

Con i Mobile Online Dienste (MOD), servizi mobili online, Volkswagen Veicoli Commerciali collega in rete conducente e mezzi. Si spazia dal sistema digitale di gestione delle flotte ''We Connect Fleet'' che offre la possibilità di programmare e controllare in maniera rapida ed efficiente il parco veicoli al ''Car-Net/We'' che assicura la visualizzazione in tempo reale della posizione di parcheggio del mezzo e permette il suo bloccaggio a distanza tramite App.



Come spiegano dalla Germania, i progetti che vengono realizzati nel Centro MOD di Hannover ''offrono al momento giusto e nel posto giusto soluzioni di comfort e infotainment personalizzate, rendendole un'importante parte integrante del veicolo. Ciò realizza concretamente la trasformazione di Volkswagen Veicoli Commerciali da pura casa automobilistica a fornitore di servizi di mobilità''.



Nella gamma di opzioni digitali già disponibili per clienti business e privati, da segnalare appunto ''We Connect Fleet'': si basa sui dati forniti da un GPS installato a bordo e funziona anche con mezzi di altre marche. Offre la possibilità di consultare i percorsi, i registri di bordo e i rifornimenti effettuati e di pianificare al meglio la gestione degli interventi di manutenzione. Lo studio dei consumi permette di stabilire se far effettuare o meno dei corsi di guida ''ecologica'' ai singoli driver. ''La app per smartphone e la 'Gestione servizi' nel portale - chiariscono da VW -, utilizzate rispettivamente da conducente e gestore del parco veicoli, facilitano le attività aziendali e lo scambio di informazioni.



Inoltre uso commerciale e uso privato del veicolo possono coesistere, poiché è possibile distinguere i tragitti privati dai tragitti di servizio''. Per quello che riguarda ''Car-Net/We'', va chiarito che si avvale di una scatola telematica dotata di scheda 'Sim' per la trasmissione dei dati. Questa permette di collegare il mezzo online. L'autista può così consultare in tempo reale le informazioni sul traffico o consultare vari punti di interesse lungo il proprio percorso, a cominciare dalla presenza dei distributori di carburante. ''Tramite le notifiche relative all'area e alla velocità - chiariscono dalla Casa tedesca - è possibile definire zone e limiti di velocità, il cui superamento comporta l'invio di una e-mail e/o notifica push sullo smartphone del proprietario del veicolo''.