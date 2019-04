Per l'estate da Nokian nuovi Powerproof e Wetproof

Specialista nella produzione di pneumatici invernali, il Costruttore finlandese Nokian propone sul mercato italiano i nuovi estivi Powerproof e Wetproof.



Disponibili da questa primavera, i due modelli messi a punto con il contributo dell'ex campione di Formula 1 Mika Hakkinen, vantano un'elevata resa in condizioni di pioggia improvvisa. In catalogo con 51 varianti, per misure da 17 a 20 pollici e indici di velocità W (270 km/h) e Y (300 km/h), il Powerproof è indicato per veicoli ad alte prestazioni. Secondo Hakkinen, ''fornisce un feedback di sterzata davvero fantastico. È esattamente la caratteristica che ci si aspetta da pneumatici di qualità''.



In listino con 46 misure, da 14 a 20 pollici, il Wetproof viene offerto con indici di velocità T (190km/h), H (210 km/h), V (240 km/h) e W (270 km/h). Le sue caratteristiche principali, sottolineano dalla Nokian, sono la resistenza all'aquaplaning, l'efficacia in frenata sul bagnato, la stabilità e il comfort con fondi stradali irregolari. Per Jarno Roytio, manager sviluppo prodotto del produttore di pneumatici, questo prodotto ''offre la migliore combinazione possibile di proprietà da asciutto e da bagnato. Siamo stati in grado di migliorare molto l'aderenza sul bagnato e la resistenza all'aquaplaning - sottolinea -, il che significa offrire maggiore sicurezza ai nostri clienti quando si trovano a guidare in condizioni di bagnato. Lo sviluppo di questo pneumatico ha richiesto più di 4 anni e abbiamo provato dozzine di diversi prototipi in tutta Europa''.