Pneumatici: Pirelli P Zero il migliore nel test di Auto Bild

Record per il nuovo Pirelli P Zero che è riuscito a conquistare la prima posizione nei test della rivista tedesca Auto Bild che, per la sua pubblicazione Auto Bild Sportscars, ha realizzato una prova comparativa fra gli 11 pneumatici che aspiravano al titolo di miglior gomma estiva. La misura scelta dai giornalisti tedeschi è stata la 245/45 R18, il calettamento a partire dal quale Pirelli identifica le misure da alto di gamma. L'auto designata per il test è stata la Bmw 530d, una berlina dalle prestazioni sportive, capace di 265 CV e ben 620 Nm di coppia. Handling, steering pad e frenata su asciutto e bagnato, oltre a resistenza al rotolamento, rumorosità e acquaplano: una serie di test serrati per decretare il miglior pneumatico sportivo, secondo valutazioni del tutto oggettive. Nelle categorie in cui la sicurezza è una priorità, il nuovo Pirelli P Zero è risultato il migliore della sua 'batteria': ha ricevuto i voti più alti nelle prove di steering pad e frenata sia su asciutto che su bagnato, prove che giudicano il livello di sicurezza offerto dal pneumatico all'automobilista. In termini di sportività, invece, il Pirelli P Zero si è mostrato il più efficace anche nell'handling, tanto su asciutto quanto su bagnato, prestazione misurata con il tempo sul giro. Il giudizio complessivo della rivista riporta: ''Il vincitore del test non mostra punti deboli. Ottima maneggevolezza su asciutto e bagnato, buon bilanciamento, risposta precisa dello sterzo con feedback esemplare, ridotti spazi di frenata su bagnato e su asciutto, buon margine di sicurezza rispetto all'acquaplano''. In occasione del Salone di Ginevra 2019, la famiglia più sportiva di Pirelli si arricchita di nuovi elementi, capaci di dare ulteriore sostanza alla strategia Tailor Made di Pirelli.