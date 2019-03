Ad Volvo, irresponsabile il lancio delle auto autonome se non sicure

E' ''irresponsabile'' mettere sulla strada auto autonome se non sono sufficientemente sicure. E' l'avvertimento lanciato dall'amministratore delegato di Volvo Cars, Hakan Samuelson. Il rischio a suo avviso è erodere la fiducia del pubblico e delle autorità di regolamentazione.

"Abbiamo una responsabilità, e ce l'ha chiunque lavoro nel settore, perchè altrimenti il rischio è quello di uccidere una tecnologia che potrebbe essere il miglior salvavita nella storia dell'auto" spiega Samuelson. Le sue parole arrivano mentre Volvo e' impegnata a lanciare una nuova campagna per la sicurezza in cui con la tecnologia si cerca di eliminare la guida in stato di ebbrezza, le distrazioni legate all'uso dello smartphone e limitare la velocità.