Piattaforma Hyundai terza generazione, più sicura e comoda

Hyundai Motor ha presentato a Seoul la terza generazione della piattaforma su cui verrà costruita la Sonata e che andrà ad equipaggiare in futuro numerosi altri modelli del Gruppo. Oltre che per variazioni sostanziali nelle dimensioni e nelle proporzioni (lo sbalzo anteriore è ridotto, il passo è aumentato e i sedili di entrambe le file sono collocati più in basso) questa inedita architettura si distingue per la maggiore rigidità e il posizionamento ottimale del baricentro - a tutto vantaggio del comportamento stradale - e per specifiche soluzioni che innalzano ancora il livello di protezione degli occupanti i caso d'incidente grazie ad elementi stampati a caldo. La piattaforma, specifica il Gruppo coreano, è stata progettata anche per ospitare la prossima generazione di propulsori denominata Smartstream Powertrain. ''Attraverso l'implementazione della piattaforma di terza generazione, ci attendiamo che la nuova generazione di Sonata fornisca un valore di classe mondiale per le prestazioni complessive del veicolo - ha dichiarato Fayez Abdul Rahman, vicepresident Architecture Group di Hyundai Motor Company - A partire dal nuovo modello Sonata, Hyundai espanderà gradualmente l'uso della nuova piattaforma per offrire ai clienti sicurezza, piacere di guida e confort''.