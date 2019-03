Mercedes Truck integra Habbl per logistica trasporti

Fleetboard, da 20 anni riferimento per i servizi collegati in rete e soluzioni digitali nel settore dei veicoli commerciali e industriali, consolida la propria posizione nel mercato, puntando sull'integrazione all'interno di Mercedes-Benz Trucks e sull'acquisizione di Habbl - applicazione per la logistica - con il relativo team e know-how. Nel dettaglio, Fleetboard si dedica allo sviluppo di nuove soluzioni digitali per i propri clienti nel settore della logistica.



In quest'ottica, La divisione Truck di Daimler AG ha raggiunto un accordo con Eikona AG per l'acquisizione dell'applicazione hubbl per la logistica, arricchendo così la gamma di prodotti Fleetboard. Il software, sviluppato da Eikona AG, consente di integrare nel processo di pianificazione sia i truck della propria flotta che i mezzi dei sub-appaltatori, fornendo dati sugli ordini e facilitando le comunicazioni con i conducenti: tutte le figure coinvolte nel trasporto - conducente, spedizioniere e cliente finale - ricevono tutte le informazioni di cui hanno bisogno. Il nuovo servizio di Transport Management di Fleetboard integrerà i servizi Fleetboard già esistenti, ad esempio analisi dell'impiego, gestione del tempo e mappatura. L'attuale soluzione di gestione dei trasporti di Fleetboard continuerà a essere supportata durante un periodo di transizione, che durerà per almeno due anni. Nella fase di passaggio e collegamento ad Habbl, gli esperti di Fleetboard Consulting forniranno assistenza e supporto agli attuali clienti Fleetboard, al fine di agevolare e rendere più fluida la fase di transizione.



Essendo un'app per dispositivi mobili, Habbl fornisce informazioni complete sull'intera supply chain e, in futuro, sarà anche in grado di visualizzarle sul nuovo portale clienti Fleetboard. I vantaggi offerti dall'app comprendono sia la supervisione dei conducenti durante tutte le operazioni che svolgono nel corso dei loro viaggi sia una panoramica precisa dei veicoli impiegati, inclusa la posizione in tempo reale, lo schema dei percorsi e la relativa funzione di archiviazione. Questa soluzione consente di svolgere il lavoro senza dover ricorrere a applicazioni di workflow. Habbl elabora l'orario di arrivo previsto dei veicoli in base alle informazioni sul viaggio e sulle soste in combinazione con dati di Fleetboard e, in futuro, anche con i dati relativi ai tempi di guida e di riposo. Questa applicazione è anche in grado di inviare messaggi relativi allo stato a un gruppo predefinito di destinatari. Il trasportatore sa sempre dove si trova un determinato veicolo in un determinato momento ed eventualmente per quale motivo è in ritardo, e visualizza tutte queste informazioni su un tabellone degli arrivi, simile a quelli presenti negli aeroporti. In questo modo può utilizzare questi dati per riprogrammare i viaggi al fine di risparmiare denaro, nonché inviarli in modo pratico e veloce ai clienti finali con un semplice clic del mouse.



Habbl è attiva nel settore della logistica dal 2016 e vanta già 4.500 conducenti registrati. Questo software ha già elaborato 2,3 milioni di ordini e messo a disposizione 13,7 milioni di notifiche di stato a beneficio del personale coinvolto nei processi.